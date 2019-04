Wordt KV Oostende binnenkort gesponsord door… Cambodja?

KV Oostende zoekt een nieuwe hoofdsponsor nu Willems Veranda’s is vertrokken. Daarvoor bewandelt de kustclub een opvallende piste. Het koninkrijk Cambodja zou zo’n 250.000 euro per jaar willen investeren. Onlangs was er een Cambodjaanse delegatie op The presidents’ night, een Oostendse sponsoravond met voorzitter Frank Dierckens. Die delegatie werd geleid door Chay Nowé, de consul-generaal van Cambodja in ons land. Hij ontvluchtte ooit de oorlog in zijn moederland en woont sinds 2010 in Bredene, maar is een vooraanstaand burger in Cambodja. Nowé komt al enkele jaren op KVO en Cambodja zou via sponsoring aan populariteit kunnen winnen in ons land. Een beetje zoals Arsenal, dat met Visit Rwanda op het shirt speelt. De Cambodja-deal zit evenwel nog niet in een afrondende fase. Ook met Belgische partners als WOAW-deals en DSM Keukens wordt over een upgrade gesproken.