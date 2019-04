Vandaag topoverleg over Belgische arbitrage, scheidsrechtersbaas praat niet meer tot einde seizoen

Vandaag houdt de Belgische voetbalbond topoverleg over de toekomst van de arbitrage. De bond deed een beroep op de Britse ex-ref en internationale scheidsrechtersbobo David Elleray en de Franse ex-topref Bertrard Layec om als consultants de Belgische arbitrage door te lichten. Zij zullen vandaag hun bevindingen presenteren aan vertegenwoordigers van de voetbalbond (voorzitter Gérard Linard, CEO Peter Bos­saert, ondervoorzitter Bart Verhaeghe en lid van het Uitvoerend Comité Mehdi Bayat) en de Pro League (CEO Pierre Francois).

Intussen blijft scheidsrechtersbaas Johan Verbist zich in stilzwijgen hullen. Naar verluidt zal hij dat tot het einde van de competitie doen. Naar wat wij horen, is hem dat van bovenaf opgedragen. CEO Peter Bossaert was onbereikbaar voor commentaar.