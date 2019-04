Spelers van Club Brugge hekelen VAR al tijdens de rust: “Hij ligt te slapen”

Club Brugge raakte maandag niet verder dan een 0-0 gelijkspel op het veld van Anderlecht. Kop van jut voor heel blauw-zwart waren de ref en de VAR. Na amper drie minuten spelen werkte Van Damme aanvaller Openda hardhandig tegen de grond, maar de bal ging niet op de stip. Al tijdens de rust ventileerden de spelers hun ongenoegen over die beslissing. “De VAR zit te slapen”, zucht Vormer, die lustig op zijn telefoon tokkelt en daarop steun vindt van … Geert De Vlieger. “Maar dat hebben wij altijd voor“, pikt Mats Rits in. Kinesist Jan Van Damme sluit zich aan bij die mening. “Je mag dat straks eens zeggen want het is al heel de play-offs zo”, klinkt het.