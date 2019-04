Drie doden bij ontploffing chemische fabriek in China

In Ulanqab, in het noorden van China, zijn bij de ontploffing van een chemische fabriek minstens drie mensen om het leven gekomen en vijf anderen gewond geraakt. Dat meldt staatspersagentschap Xinhua woensdag. Het is niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft.

In China vinden wel vaker zware ongevallen plaats in fabrieken, omdat de veiligheidsvoorschriften vaak niet worden gerespecteerd. In maart kwamen bij een ontploffing in een industriepark in de oostelijke stad Yancheng nog minstens 78 mensen om het leven, honderden anderen raakten gewond.

Het zwaarste ongeval tot nu toe vond plaats in de havenstad Tianjin in augustus 2015. Toen kwamen bij een zware ontploffing in een chemische fabriek 173 mensen om het leven. De Chinese regering had toen aangekondigd om de veiligheidsrisico’s te analyseren.