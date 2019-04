Dodentol loopt verder op in Sri Lanka, president pakt staatsveiligheid aan

De dodentol na de aanslagen in Sri Lanka loopt verder op tot 359. Dat meldde president Maithripala Sirisena op een persconferentie. Ook kondigde hij aan dat staatsveiligheid binnen de 24 uur grondig vervormd wordt nadat bleek dat rapporten over mogelijke bomaanslagen voor hem verzwegen werden.

In een persconferentie op televisie sprak president Maithripala Sirisena duidelijke taal. Zo zou hij nooit geweten hebben dat er rapporten bestonden over een mogelijke terroristische dreiging tegen zijn land. Hij wijst met een beschuldigende vinger richting staatsveiligheid en belooft hard op te treden. “Onze veiligheidsdiensten beschikten over buitenlandse rapporten over een mogelijke dreiging tegen Sri Lanka. Ik heb die rapporten nooit gezien. Ik zal dan ook streng optreden tegen deze functionarissen.”

Afgelopen weekend vonden op het Sri Lankaanse eiland verschillende bomexplosies plaats in hotels en kerken. Islamitische Staat (ISIS) heeft dinsdag de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist.