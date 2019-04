Gehandicapte man mag bowlingzaak in Wemmel niet binnen omdat hij training draagt: receptionist ontslagen

Wemmel - Een werknemer van bowlingzaak Bowling Stones in Wemmel is ontslagen na een pijnlijk incident op Pasen. De persoon in kwestie had de mentaal en fysiek gehandicapte Ouali (32) de toegang geweigerd omdat hij een trainingspak droeg. Dat mag niet in de zaak, en de werknemer zei wel een uitzondering te willen maken. “Maar hij wilde een medisch attest dat mijn broer gehandicapt is”, zegt zijn gefrustreerde zus Amal in La Dernière Heure.

In het reglement van Bowling Stones in Wemmel staat duidelijk dat het niet toegelaten is om de zaak te betreden met een trainingspak aan. Toch hoopten de fysiek en mentaal gehandicapte Ouali (32) en zijn vier zussen en broers op wat goede wil toen ze er op Pasen naartoe gingen om te gaan bowlen.

“Leef maar eens samen met iemand met een handicap”, vertelt Amala, een van de zussen. “Een training heeft geen knoppen en is daarom veel handiger voor iemand met een motorische handicap die geen enkele coördinatie heeft.”

Aan het onthaal werden de vijf tegengehouden. “Het was absurd: iedereen ziet in welke toestand mijn broer is. Maar die werknemer wilde geen uitzondering maken zolang hij geen medisch attest kreeg om de handicap te bewijzen. Alleen dan zou Ouali binnen mogen.” En dus vertrokken ze weer, ontgoocheld door het optreden van de onthaalmedewerker. “We hadden er zo naar uitgekeken om Pasen samen door te brengen, mét onze broer. Hij was enthousiast, tot dat moment. Toen besefte hij dat hij het probleem was.”

De eigenaars van Bowling Stones noemen het vragen om een attest “absurd en stom”. “Wij maken wel degelijk uitzonderingen, en dat had onze receptionist zondag ook moeten doen. Het spijt ons heel erg”, zegt Eddy Van t’Westende. “De fout zal zich niet meer voordoen.” De receptionist is ontslagen.