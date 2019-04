REACTIES PEILING. “Angst slaat me om het hart als ik peiling zie”

“De angst slaat me om het hart als ik de peiling zie. In Wallonië stemt bijna zestig procent links of uiterst links.” Dat zegt Bart De Wever woensdag in De Ochtend op Radio 1. De N-VA-voorzitter vreest naar eigen zeggen voor Kristof Calvo als nieuwe premier.

Uit een peiling van VRT, De Standaard, RTBF en La Libre blijkt dat N-VA de grootste partij van Vlaanderen blijft, met 27,9 procent van de kiesintenties. Dat is zowat 4,5 procentpunt minder dan bij de federale verkiezingen van mei 2014. Daarna volgen CD&V (14,7 procent), Groen (14,6 procent) en Open Vld (14,2 procent). Groen doet het 6 procentpunt beter dan bij de federale verkiezingen van mei 2014.

Bart De Wever wijst erop dat Groen en Ecolo samen de grootste fractie zouden kunnen worden. “Dan zal je zien dat Kristof Calvo misschien in de Zestien zal zitten, die wil dat ook”, aldus De Wever. “Men is zich daar al op aan het voorbereiden met een onderhandelingsteam, dat is wel heel concreet. Dat is wat wij moeten tegenhouden.”

Kristof Calvo Foto: Kioni Papadopoulos

Vlaams niveau

De N-VA-voorzitter zou naar eigen zeggen een pak geruster zijn als zijn partij opnieuw 30 procent zou halen. “Dan denk ik dat wij de deur op slot kunnen doen en dat het onmogelijk wordt om naar een zeer linkse regering te gaan, die een belastingtsunami op de bevolking zou loslaten.”

De Wever vreest ook voor een weerslag op Vlaams niveau. “Als alle kleintjes zich in de federale regering kunnen verzamelen, zal dat ook in Vlaanderen gevolgen hebben.” Een heruitgave van de huidige Vlaamse regering - met N-VA, CD&V en Open Vld - zou hij nochtans “niet onlogisch” vinden. “Maar moet dat een tripartite zijn? We zullen zien, dat hangt allemaal van een paar procentpunten af.”

Dat N-VA liefst met sp.a zou regeren op Vlaams niveau, is volgens De Wever een gerucht dat door CD&V de wereld werd ingestuurd. “John Crombez, Gwendolyn Rutten en ikzelf ontkennen zeer formeel dat er een voorakkoord zou zijn. Dat CD&V met wantrouwen naar ons kijkt, begrijp ik wel, omdat zij in mijn ogen wel echt de saboteur van de Zweedse regering zijn geweest. Zij hebben daar vooral in gezeten om N-VA klein te krijgen, een van hun kopstukken heeft me dat op een blauwe maandag wel eens toegegeven. Het heeft nooit geboterd, dat is een publiek geheim.”

De strategie van N-VA is dubbel op dit moment, besluit De Wever. “Als we kunnen regeren met centrumrechts, gaan we daarvoor. Als dat niet mogelijk is, leggen we het confederalisme op tafel.”

Almaci: “Bereid te zoeken naar gelijkenissen met andere partijen”

Foto: Dirk Vertommen

Almaci reageert tevreden: “Dit is de tweede beste peiling van de afgelopen jaren”, zegt ze woensdagochtend. “Er is een heel duidelijk signaal, namelijk dat mensen aangeven niet tevreden te zijn met de huidige coalitie en het werk dat ze heeft gedaan. Vijf procent vind ik een signaal dat je niet kan negeren, je ziet dat mensen verandering willen en wij zitten in het hart van die verandering.”

“Wij hebben een heel duidelijke samenwerking met Ecolo”, vervolgt de Groen-voorzitster. “Ik reik daarnaast de hand naar progressieve partijen om samen een andere coalitie mogelijk te maken. Ik ben bereid om op zoek te gaan naar gelijkenissen met andere partijen, maar het is heel duidelijk dat dat met N-VA moeilijker is. Vandaar dat mijn uitgestoken hand eerst gaat naar de andere progressieve partijen.”

