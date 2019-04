Heineken verkoopt meer bier

De Nederlandse bierbrouwer Heineken, waar de Belg Jean-François van Boxmeer aan het stuur zit, heeft in het eerste kwartaal meer bier aan de man en vrouw gebracht.

Heineken verkocht in de eerste drie maanden van het jaar 52,7 miljoen hectoliter bier, of een stijging met 4,4 procent. Vooral in Afrika, het Midden-Oosten, Oost-Europa en Azië werd meer bier van de Nederlandse brouwer gedronken.

In Europa steeg de verkoop 1,7 procent, met dank aan het mooie weer. Zo steeg in Frankrijk de verkoop van Affligem fors.

Heineken was in het eerste kwartaal goed voor een nettowinst van 299 miljoen euro, tegen 260 miljoen euro een jaar eerder.