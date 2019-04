Thomas Meunier lijkt op weg naar de uitgang bij PSG: “De boodschap van het bestuur lijkt me duidelijk”

PSG vierde afgelopen weekend zijn achtste Franse titel, de derde met Thomas Meunier in de ploeg. Maar was het ook de laatste landstitel van Meunier bij de Parijse topclub? De rechterflankspeler van de Rode Duivels laat in een interview met L’Avenir uitschijnen van wel.

Het aandeel van Meunier in deze landstitel van PSG is beperkter dan in de vorige seizoenen. Onze 27-jarige landgenoot kwam dit seizoen slechts 20 keer in actie voor de Parijzenaars. Vooral de laatste drie maanden kwam hij door allerhande blessures nog nauwelijks aan spelen toe.

“Het is waar, ik had een moeilijk seizoen, maar een titel blijft een titel en ik ben heel blij. Weet je, zelfs ondanks dat ik in 2019 amper vier of vijf wedstrijden in de basis stond, behoren mijn statistieken - aanvallend en verdedigend - tot de beste in de Parijse achterhoede. Samen met die van Bernat. Vorig jaar, hoewel ik minder had gespeeld dan tijdens mijn eerste seizoen in Frankrijk, voelde ik dat ik vooruitgang had geboekt. Dit jaar is het hetzelfde.”

Meunier geeft toe dat hij dit seizoen ook meer op de bank zat dan hem lief was. “Natuurlijk, maar zoals elke topsporter heb ik daar mijn uitleg voor. Maar daar ik wil nu niet te veel op ingaan. En je moet dat ook relativeren. Er zijn spelers die een veel moeilijkere seizoen meemaken dan mij. Ik heb hier nog een contract voor één jaar. Wat is mijn toekomst hier? Ik heb minder gepresteerd tijdens de wedstrijden, maar ik heb altijd het beste van mezelf gegeven tijdens de trainingen.”

“De boodschap van het bestuur lijkt duidelijk”

Op de vraag of hij zijn contract zal verlengen of wil vertrekken is Meunier tamelijk duidelijk. “Dat is een goede vraag. “De onderhandelingen met het bestuur slepen een beetje aan. Ik kan, gezien de deadlines van het team, begrijpen dat mijn persoonlijke zaak in de koelkast is gestopt, maar omdat er tot nu toe niets is veranderd, lijkt de boodschap duidelijk genoeg. Het zou me een beetje irriteren dat het zo eindigt, zonder de kans te hebben om in schoonheid af te sluiten.”

Meunier lonkt nadrukkelijk naar de Premier League. “Ja, er is interesse uit Engeland. Maar eigenlijk een beetje van overal. Ook vanuit China en het Midden-Oosten. Maar ik heb nooit verstopt dat mijn voorkeur naar de Premier League gaat.”