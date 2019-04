Nederland wil boetes voor “wie meewerkt aan sharia-huwelijk”

Wie in Nederland een sharia-huwelijk aangaat of daaraan meewerkt zonder vooraf in te stemmen met een wettelijk huwelijk, kan daar in de toekomst een boete voor krijgen. Politieke partijen VVD en GroenLinks dienen daarvoor een wetsvoorstel in.

“In Nederland mogen kerkelijke huwelijken alleen gesloten worden als het echtpaar éérst voor de wet getrouwd is”, zegt VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden aan de Nederlandse krant AD. “Die wet bestaat al sinds de Napoleontische tijd, maar moet dringend worden afgestoft nu er in Nederland veel shariahuwelijken worden gesloten zonder dat iemand zich iets van de Nederlandse regels aantrekt.’

De huidige wetgeving stelt dat enkel de religieuze leider die zo’n huwelijk sluit een boete kan krijgen. Maar dat volstaat volgens de VVD en GroenLinks niet. “Door ook het echtpaar zelf of de getuigen te beboeten, hopen we dat mensen beter nadenken voordat ze dit doen”; zegt Van Wijngaarden. “De wet is er voor iedereen. We kunnen niet toestaan dat er parallelle samenlevingen zijn in Nederland waarin vrouwen rechteloos zijn.”

Gevangenisstraf

En die boetes zijn niet min. Wie niet eerst wettelijk in het huwelijksbootje stapt, riskeert een boete van 4.000 euro. Wie meermaals meewerkt aan een onofficieel huwelijk kan zelfs veroordeeld worden tot zes maanden cel.

Met de wetsvoorstellen hopen de politieke partijen een eind te maken aan gedwongen huwelijken, die vooral voorkomen bij jongeren tussen de 16 en 25 jaar in gemeenschappen waar familietradities alles bepalen.