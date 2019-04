Deze ‘safe words’ gebruiken actrices als een seksscène te intens wordt

Seksscènes op het witte doek mogen voor het grote publiek dan wel opwindend zijn, voor de actrices kan het soms wat oncomfortabel aanvoelen. Als de scène wat te intens wordt, kan de actrice ook gebruikmaken van zogenaamde ‘safe words’ waardoor de opname stilgelegd wordt.

“Sommige intieme scènes kunnen zeer onwennig aanvoelen”, zegt een Britse actrice in een interview met ‘The Telegraph’. “Er zijn veel regisseurs die samenwerken met intimiteitscoördinatoren (IC). Ze zorgen ervoor dat actrices zich op de set veilig voelen na alle gebeurtenissen rond het seksueel misbruik van Harvey Weinstein.” Maar niet alle filmploegen maken gebruik van coördinatoren. “Als er op de set geen IC’s aanwezig zijn, dan maken we gebruik van ‘safe words’. Als die uitgesproken worden, wordt de opname onmiddellijk stilgelegd. Soms worden ze zelfs opgenomen in ons contract.”

En vaak gaat het om heel normale woorden zoals ‘ananas’, ‘zoete aardappel’ of ‘mayonaise’. “We kiezen bewust voor woorden die naar alledaagse zaken verwijzen omdat ze een gespannen situatie kunnen ontmantelen.”