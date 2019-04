Schadevergoeding voor slachtoffers gedwongen sterilisatie in Japan

De Japanse premier Shinzo Abe heeft woensdag verontschuldigingen aangeboden aan mensen die een gedwongen sterilisatie moesten ondergaan onder de voormalige wet voor rasverbetering. Het Japanse parlement keurde een nieuwe wet goed die in een schadevergoeding voor de slachtoffers voorziet.

De wet over rasverbetering was van kracht van 1948 tot 1996, en liet de sterilisatie toe van mensen met een verstandelijke beperking en psychische en erfelijke aandoeningen, om de geboorte van “inferieure” nakomelingen te voorkomen.

Abe, die momenteel bezig is aan een Europese tournee, zei in een verklaring dat zijn regering over de kwestie nadenkt, en “zijn diepste excuses aanbiedt aan de slachtoffers”.

Zijn partij was tijdens het grootste deel van de naoorlogse periode aan de macht. Het ministerie van Volksgezondheid en de Federatie van advocatenverenigingen in Japan schatten het aantal slachtoffers van de wet op 25.000, waarvan 16.500 mensen geopereerd werden zonder daarmee in te stemmen.

De nieuwe wet biedt de slachtoffers niet enkel verontschuldigingen aan, maar ook een schadevergoeding van 3,2 miljoen yen (25.500 euro).