Speurders vallen binnen bij Anderlecht en voetbalbond in onderzoek naar witwassen en bendevorming

Het gerecht is vanochtend rond 09u00 binnengevallen in het trainingscentrum van RSC Anderlecht in Neerpede in een onderzoek naar verdachte transacties met spelersmakelaars. Er waren ook huiszoekingen in Schaarbeek en Laken. VTM meldt dat er ook bij de Belgische voetbalbond is binnengevallen. Het federaal parket bevestigt dat een onderzoek wordt gevoerd naar witwassen en bendevorming.

“Er is een inval en we werken mee met het gerecht. We weten zelf nog niet waarom”, klinkt het bij paars-wit. Op het oefencentrum in Neerpede bevindt zich ook de administratiedienst van paars-wit. Anderlecht was niet op voorhand ingelicht en weet niet waar de speurders naar op zoek zijn. De club onthoudt zich voorlopig dan ook van commentaar tot er meer duidelijkheid is. Vermoedelijk worden enkele documenten van transfers in beslag genomen. De club laat wel weten haar volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Het onderzoek heeft niets te maken met Operatie Propere Handen en ook niet met matchfixing. Het is voorlopig niet duidelijk of het gaat om operaties met makelaars onder het voormalige bewind of onder het huidige van voorzitter Marc Coucke.

Foto: rr

Dat spelersmakelaars of andere personen die verdacht worden in Operatie Propere Handen, niet zouden betrokken zijn in het huidige onderzoek, wil het parket dan weer niet gezegd hebben. Sowieso geeft het federaal parket minstens voorlopig geen verdere informatie vrij over het dossier. Zo is niet duidelijk welke spelersmakelaars geviseerd worden, noch naar aanleiding van welke transfers van welke spelers en geld zou witgewassen zijn.

Op 10 oktober 2018 deed het gerecht ook al eens een inval bij Anderlecht. Dat was toen wel in het kader van Operatie Propere Handen. Die dag werd er ook binnengevallen bij onder meer Club Brugge, KV Oostende, AA Gent, Kortrijk en Lokeren.

