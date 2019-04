Omkoping is van alle tijden: zelfs Raymond Braine, België’s eerste superster, kloeg er al over

Omkoping in het voetbal is zo oud als het voetbal zelf. Zelfs Raymond Braine, de eerste superster die het Belgisch voetbal voortbracht, ontsnapte er niet aan. In een onthutsend eerlijke brief aan Gazet van Antwerpen in 1937 vertelt hij hoe hij benaderd werd door de voorzitter van de tegenstander.

Raymond Braine was de vedette van het grote Beerschot dat in de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw het Belgisch voetbal domineerde en zeven landstitels binnenhaalde. Tweemaal kroonde Braine zich tot topschutter van de competitie en in 288 wedstrijden was hij goed voor 214 treffers.

Toch vertrok hij in 1930 met slaande deuren uit ons land: profvoetballers waren toen nog verboden, en ze mochten ook geen café openhouden. En probleem voor Raymond, die dat wel deed. Zijn bestemming werd Tsjechoslowakije, en met name Sparta Praag, op dat moment een van de grootste namen in het Europees voetbal. In Oost-Europa voegde hij nog twee topschutterstitels Ook daar werd Braine twee maal topschutter en twee maal landskampioen en won hij de Mitropa-cup, een van de eerste Europese bekercompetities.