Een job voor vinders: achter de schermen van lost & found

Een job waar je per definitie met teleurgestelde klanten te maken krijgt. Zijn er mensen die daarvoor kiezen? Toch wel. Sommigen halen er zelfs arbeidsvreugde uit. Zoals Sofie Maekelberghe, lost & found-agent bij Swissport, die passagiers van wie de bagage niet of beschadigd toekwam met veel empathie opvangt. “In onze job kun je op een heel tastbare manier het verschil maken.”

Een job op de luchthaven heeft Sofie altijd aangetrokken. Als studente deed ze meerdere vakantiejobs op Brussels Airport. Thuis hoorde ze allerlei spannende verhalen van haar ouders die destijds voor de nationale luchtvaartmaatschappij Sabena werkten. “De sfeer die je op een luchthaven aantreft, is uniek. Je komt er in contact met de hele wereld en ontdekt er allerlei culturen. Onlangs nog leerde ik mensen kennen die in Alaska wonen. Ik vind het een privilege om mensen van over de hele wereld te ontmoeten.”

Sofie koos er twee jaar geleden voor om haar job als check-in agent in te ruilen voor een job bij de afdeling Lost & found. Dag in, dag uit geconfronteerd worden met passagiers die niet tevreden zijn omdat hun bagage niet of beschadigd op de bestemming aankwam. Makkelijk of leuk is zoiets toch niet? “In onze job heb je inderdaad continu te maken met problemen. Maar daar staat tegenover dat je goed geplaatst bent om problemen op te lossen en zo op een tastbare manier het verschil te maken.”

Deuken herstellen

Passagiers komen bij Sofie aankloppen, niet alleen wanneer hun bagage niet op de juiste vlucht geladen werd. Ze doen dat evenzeer wanneer hun bagage tijdens de reis beschadigd werd. Telkens zijn het situaties waar de verwachtingen van de passagier niet ingelost werden. Waar het vertrouwen tussen de passagier en de luchtvaartmaatschappij een flinke deuk kreeg.

Hoe slaagt Sofie erin die deuk te herstellen? “Je wil vooral rustig blijven en begrip tonen voor de vervelende situatie waarin de passagier zich bevindt. Essentieel is dat je helder en to the point communiceert. Een lange, ingewikkelde uitleg doet meer kwaad dan goed. Hou het daarom kort, maar maak dat de passagier weet dat jij er bent om hem te helpen”, vertelt ze. “Onze Lost & found-afdeling beschikt over een tracking systeem dat ons in staat stelt om vrij snel unclaimed luggage te matchen met claims. Anders gezegd: wij kunnen op een eenvoudige manier achterhalen of de bagage die op een bepaalde plaats van aankomst niet opgepikt werd, toebehoort aan een passagier die elders een dossier van een verloren bagage opmaakte.”

Mensen verschillen

Het valt Sofie op hoe verschillend mensen reageren. “Soms gebeurt het dat mensen echt overstuur geraken. Het laatste wat je dan wil, is dat de gemoederen overhit raken. Je probeert dit te vermijden door rustig uit te leggen wat er gebeurde. Vaak is een korte connectietijd de reden waarom een bagage een vlucht niet haalde. Maar nog belangrijker is dat je de passagier vertelt welke stappen je zult nemen om de bagage terug bij hem te krijgen en dat je een zo nauwkeurig mogelijk beschrijving van de koffer en de inhoud ervan in het dossier opneemt.”

De inhoudslijst van de bagage. Waarvoor is die nodig? “Wanneer de bagage niet geïdentificeerd kan worden en geen label draagt, heb je geen enkele andere manier dan de inhoud van de verloren bagage aan een persoon te linken. In de praktijk betekent dit dat wij geregeld onze pet van Sherlock Holmes opzetten en de inhoud van een koffer nauwkeurig bekijken, in de hoop dat we zaken vinden waarmee we ons een beeld van de eigenaar kunnen vormen.”

