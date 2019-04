“Mijn schoonouders boden me 10.000 dollar om mijn verloofde te dumpen. En ik ging akkoord”

“Ik heb mijn verloofde gedumpt omdat mijn schoonouders me 10.000 dollar (ongeveer 9.000 euro) gaven als ik ervandoor zou gaan.” Dat bekende een vrouw anoniem op sociaalnetwerksite Reddit. “Maar ik had er nog een goede reden voor.”

“We ontmoeten elkaar op de universiteit en waren al enkele jaren samen toen hij me plots ten huwelijk vroeg”, gaat de vrouw verder. “Zijn ouders waren erg rijk en ik wist dat ik eigenlijk niet goed genoeg was voor hun zoon. In het begin kon ik daar mee om want ik zag hem heel graag en ik dacht dat we dat obstakel wel zouden overwinnen.”

Eenmaal verloofd begon de man zich anders te gedragen. “Ik merkte dat hij steeds meer begon te lijken op zijn ouders. Hij werd erg bezitterig en controleerde alles wat ik deed. Hij gaf me geen moment vrijheid en hij zei me dat, als we eenmaal getrouwd waren, hij dagschema’s zou opstellen voor mij zodat hij altijd wist waar ik was.”

Afspraak

Ook ontwikkelde hij een alcoholverslaving. “Als hij dronk werd hij verbaal erg agressief. Als ik al die dingen bij elkaar optel, wist ik dat ik wat gas moest terugnemen in mijn relatie. De druppel die de emmer deed overlopen, was toen hij zei dat hij vrede nam met mij maar eigenlijk beter kon krijgen. Ik nam emotioneel afstand van hem en was klaar om hem te verlaten.” Toen zijn moeder de vrouw opbelde en haar een ruime som geld bood om haar zoon met rust te laten, zag ze haar kans schoon.

“Ze bood me 9.000 euro om de relatie te verbreken en ik heb het geld aanvaard. We besloten om nooit iemand te vertellen over onze afspraak. Een dag later nam ik mijn spulletjes en maakte ik een einde aan de relatie. Ik verhuisde een week later en heb hem sindsdien nooit meer gezien. Hij belde nog verschillende malen maar ik heb de telefoon nooit opgenomen. Volgens vrienden zit hij in de put en houdt hij nog steeds van me. Zijn ouders hebben me één keer gebeld: om mij te bedanken.”