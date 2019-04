Vijf boekhoudsters gewond na botsing met splinternieuwe wagen

Roeselare - Bij een ongeval in Oekene, bij Roeselare, raakten woensdagmorgen zes vrouwen gewond. Een automobilste reed met een splinternieuwe terreinwagen een wagen met vijf boekhoudsters aan die op weg waren naar het werk.

Het ongeval gebeurde iets na 8.30 uur langs de Sint-Eloois-Winkselsestraat. De vijf boekhoudsters kwamen samen van een bandencentrale waar ze hun winterbanden lieten vervangen. Op het kruispunt met de Ieperseweg liep het verkeerd. Een vrouw die onderweg was naar het ziekenhuis verleende geen voorrang en knalde in de flank van de vijf vrouwen.

De klap was hevig. De Skoda Octavia werd op het trottoir geslingerd en beschadigde daar een raam van een huis. De vijf boekhoudsters, onder wie een zwangere vrouw, konden allemaal op eigen houtje uit de wagen stappen en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de 43-jarige vrouw in de terreinwagen werd meegenomen met de ziekenwagen. De Ssangyong Musso waarmee ze reed, was amper twee weken oud.