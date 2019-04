Heroïnedealer strijkt vijf jaar lang ziekte-uitkering op: CM eist 73.000 euro terug

Oostende - Een 56-jarige Oostendenaar moet zich voor de strafrechter in Brugge verantwoorden omdat hij vijf jaar lang een ziekte-uitkering genoot terwijl hij op grote schaal heroïne dealde. De man riskeert een geldboete van 8.000 euro en de mutualiteit eist liefst 73.000 euro onterecht ontvangen uitkeringen terug.

Op 3 mei vorig jaar werd Alain V. in de Brugse rechtbank veroordeeld tot 30 maanden celstraf omdat hij tussen januari 2013 en januari 2018 liefst 23 kilogram heroïne aan de man bracht. De rechter verklaarde ook een bedrag van liefst 306.000 euro verbeurd. Het arbeidsauditoraat stelde vast dat de man al die jaren ook een ziekte-uitkering genoot. “Geheel ten onrechte,” stelde de arbeidsauditeur woensdag in de Brugse strafrechtbank. “De beklaagde had dankzij zijn illegale handeltje een lucratieve bijverdienste van liefst 5.000 euro per maand. Een dergelijke uitkering is bedoeld voor mensen die niet kunnen werken om een inkomen te vergaren.” De arbeidsauditeur vorderde een geldboete van 8.000 euro voor de man. De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten eist als burgerlijke partij liefst 73.000 euro terug.

De verdediging vroeg de vrijspraak voor V. “Mijn cliënt is al veroordeeld en zwaar gestraft voor zijn drugshandel”, stelde de advocaat van V. “Die verbeurdverklaring omvatte ook de uitkeringen. Hij kan geen twee keer gestraft worden voor dezelfde feiten. Hij probeert momenteel uit een diepe put te kruipen. Hem nog eens veroordelen tot een zware geldboete en terugbetaling van de uitkeringen zou hem disproportioneel straffen. Hij heeft geen luxeleven geleid en moet nu rondkomen met een leefloon van amper 910 euro per maand.” Alain V. kreeg op het einde zelf het woord. “Ik blijf hier maar gestraft worden”, foeterde hij. “Ik ben een simpele werkjongen, geen miljonair die zijn geld verbraste aan hoeren. Ik heb zelfs geen fiets. Ik heb niets. De staat heeft mij volledig gepluimd.”

De uitspraak volgt op 22 mei.