Dierproeven verboden in België maar KU Leuven gebruikt achterpoortje: “horrorpraktijken”

De KU Leuven en de Franstalige universiteit UCL hebben een achterpoortje ontdekt in de wet op proefdieren. Zo worden bavianen in Kenia gevangen en gebruikt als medische proefdieren. Dat werd ontdekt door dierenrechtenorganisatie Animal Rights en staat in de krant Het Laatste Nieuws.

Sinds 2009 zijn dierproeven op mensapen zoals bavianen verboden in België. Europa ging nog een stapje verder en er kwam een verbod om proeven te doen op dieren die in het wild gevangen werden. De Europese richtlijn werd geïmplementeerd in de Belgische wet en werd later nog verstrengd.

Maar de experimenten gingen gewoon door op Afrikaanse bodem, in het Institute of Primate Research en dat onder leiding van de KU Leuven en de Franstalige UCL. Animal Rights spreekt in Het Laatste Nieuws van gruwelijke praktijken en horrortoestanden en dat allemaal door Belgische dierproefnemers.

De universiteit liet weten dat het onderzoeksproject inmiddels afgelopen is en dat er geen nieuwe aanvraag meer werd ingediend.