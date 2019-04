Donald Trump ontvangt Twitter-CEO in Witte Huis voor officieel gesprek, maar heeft het vooral over zijn dalende aantal volgers

Donald Trump heeft Jack Dorsey ontvangen in het Witte Huis. Het gesprek tussen de CEO van Twitter en de aan Twitter verknochte Amerikaanse president ging over de toekomst van de socialenetwerksite. Volgens Amerikaanse media maakte Trump van de gelegenheid gebruik om te vragen waarom hij de jongste tijd zoveel volgers verloren is.

Geen communicatiekanaal waar Donald Trump meer aan verknocht is dan Twitter. De Amerikaanse president gebruikt het steevast om zijn weinig verbloemde kijk op de zaken de wereld in te sturen. Hij doet dat met zijn eigen account, en niet de officiële presidentiële, zodat hij niet op het matje geroepen kan worden.

Het stond dan ook in de sterren geschreven dat Trump ooit Jack Dorsey, de CEO van Twitter, zou uitnodigen in het Witte Huis. Zeker nu Trump Facebook, Google en Twitter beschuldigd heeft van censuur. Enkele uren voor het gesprek tussen de twee zei Trump op Twitter nog dat het sociale netwerk “politieke spelletjes” speelt en knoeit met zijn bijna 60 miljoen volgers.

.....But should be much higher than that if Twitter wasn’t playing their political games. No wonder Congress wants to get involved - and they should. Must be more, and fairer, companies to get out the WORD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 april 2019

Een groot deel van de ontmoeting tussen de twee zwaargewichten ging over de president en zijn volgers, zo vertelt een bron aan The Washington Post. Trump beweerde dat Twitter bewust en in alle stilte een deel van zijn volgers verwijderd heeft. Ook andere conservatieve politici zouden die behandeling gekregen hebben, aldus de president. Twitter blijft nochtans bij de uitleg dat volgersaantallen fluctueren omdat het bedrijf actie onderneemt tegen frauduleuze accounts.

Volgens de officiële uitleg van het Witte Huis draaide de vergadering rond de verkiezingen van 2020 en de pogingen van de overheid om de opioïdencrisis het hoofd te bieden.