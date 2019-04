Theresa May weet van geen ophouden: volgende week nog maar eens stemming over ‘haar’ Brexit-akkoord

Theresa May plant een nieuwe stemming over het Brexit-akkoord dat ze onderhandeld heeft met de Europese Unie. Het lijkt een wanhoopspoging met de Europese verkiezingen van 23 mei in zicht, want het Britse parlement sprak zich in eerdere stemmingen al erg negatief uit over de deal.

In het Verenigd Koninkrijk bestaat er geen twijfel over dat de Europese verkiezingen op 23 mei een catastrofe worden voor de Conservatieven van premier Theresa May. Het zit diep bij de Britten dat de premier blijft zweren bij het Brexit-akkoord met de Europese Unie, dat nochtans met erg pijnlijke duidelijkheid weggestemd werd door het parlement.

May doet er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat die Europese verkiezingen er niet komen in haar land. Het enige scenario zonder verkiezingen is er één waarin nog voor 23 mei het akkoord met de EU over de Britse uitstap goedgekeurd wordt. En blijkbaar gelooft May daar nog in, want volgende week wordt opnieuw een stemming georganiseerd. “Het gaat om een wettekst die vereist is om de Brexit er te laten komen”, zegt de woordvoerder van May. “We werken er nu al geruime tijd aan.”

May zal haar collega’s in het parlement uitleggen dat het goedkeuren van het akkoord ertoe zou leiden dat de Brexit een feit is voor het nieuwe Europese parlement in voege is en de Europese verkiezingen dus niet gehouden zullen moeten worden in het VK.

Als de stemming negatief uitdraait voor de premier, heeft dat wel verstrekkende gevolgen voor haar. Dan mag ze de wet rond het akkoord niet meer ter stemming brengen in het parlement. Het wordt dus een cruciale stemming.