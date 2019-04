Steigerbouwbedrijf Notre-Dame: “Schending rookverbod veroorzaakte brand niet”

Het bedrijf Le Bras Frères, dat de stellingen rond de Notre-Dame in Parijs plaatste, erkent en “betreurt” woensdag dat sommige van zijn werknemers het rookverbod op de site niet respecteerden, maar sluit elk verband met de brand uit.

“Er zijn inderdaad jongens die af en toe dit verbod niet naleefden en wij betreuren dat”, zei de woordvoerder van het bedrijf, Marc Eskenazi, aan het Franse persagentschap AFP. Hij benadrukte dat “in geen enkel geval een slecht gedoofde peuk aan de basis van de brand van de Notre-Dame van Parijs kan liggen”.

Hij reageert daarmee op een artikel dat woensdag verscheen in het satirische tijdschrift Le Canard enchaîné, waarin stond dat de onderzoekers zeven peuken aantroffen op de site van de Notre-Dame. “Er was inderdaad een rookverbod op de stellingen”, zei Eskenazi. Hij zei dat het verbod “min of meer” werd gerespecteerd, maar dat het veel tijd kostte om naar beneden te gaan. “Als iemand al probeerde om een schoorsteenbrand te veroorzaken, is het niet door een peuk op een stuk eikenhout te leggen dat er veel zal gebeuren.”