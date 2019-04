Opnieuw veroordeling voor rapper Kaye Styles en dat al voor de 59ste keer

Rapper Kaye Styles zong enkele jaren geleden het themalied voor de gevangenisserie Prison Break. Maar vanmorgen kreeg hij van de politierechter in Brugge zélf een gevangenisstraf opgelegd. De zanger liep er zijn maar liefst 59ste veroordeling op. Al lijkt hij daar zelf niet bepaald wakker van te liggen, want hij stuurde opnieuw zijn kat naar de rechtbank.

Hij scoorde enkele jaren geleden nog enkele toptienhits. De 37-jarige rapper raakte bekend met het liedje “Gimme the mic” en in 2006 wilde hij met “Profile” voor ons land naar het Eurosongfestival. Zo ver kwam het niet, maar Johnny Logan werd fan en samen maakten ze een remix van zijn bekende hit “Don’t cry”. Maar Styles verdween uit de spotlights en ondertussen gaat het niet goed met hem. De dertiger is namelijk een aanzienlijk strafregister aan het opbouwen. En daar voegde hij deze ochtend voor de 59ste keer een lijntje aan toe.

Hij werd vervolgd omdat hij een levenslang rijverbod aan zijn laars lapte. De politierechter in Dendermonde legde hem dat in april 2017 op. Maar in juni van datzelfde jaar haalde de politie Kaye Styles met zijn Mercedes 320 uit het verkeer langs de Natiënlaan in Knokke-Heist. Al snel werd duidelijk dat hij helemaal niet mocht rijden.

De politierechter in Brugge kon absoluut niet lachen met het gedrag van de rapper. Hij veroordeelde hem bij verstek tot een effectieve gevangenisstraf van tien maanden. Daarnaast kreeg hij ook nog eens een boete van 8.000 euro en een rijverbod van twee jaar. Als hij ooit nog zijn rijbewijs terug zou willen krijgen, zal hij bovendien moeten slagen voor medische en psychologische proeven en zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.