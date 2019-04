Procureur over man die kinderen bewerkt met pollepels: “Het feit dat hij zelf hardhandig is opgevoed, zag hij als excuus”

Achel - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag een 44-jarige man uit Hamont-Achel bij verstek veroordeeld tot 37 maanden effectieve celstraf voor de mishandeling van zijn drie kinderen. Ook zijn vrouw moest het ontgelden. De man bewerkte de kinderen met stokken en pollepels. Ze waren bij aanvang van de feiten een, drie en vijf jaar oud. De beklaagde daagde niet op voor zijn proces. De rechtbank heeft zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.

De feiten speelden zich af in Pelt tussen begin 2014 en 7 februari 2017. Gedurende drie jaar ondergingen de kinderen een onmenselijke behandeling door hun tirannieke vader. Zo liet hij hen drie kwartier aan een stuk pompen of in volle zon onkruid uittrekken. De procureur sprak van een soort intrafamiliaal geweld dat gelukkig niet te vaak voorkomt. “Het feit dat hij zelf hardhandig is opgevoed zag hij als excuus. De kinderen gaan er hun hele leven de gevolgen van ondervinden”, zei de procureur op het proces. Na enkele jaren durfde de vrouw met haar verhaal naar de politie te stappen. De kinderen gingen in therapie.

Volgens zijn ex-vrouw was de man een heel gelovig persoon, bij wie alles in het teken van het christendom stond. “Alles moest volgens zijn regels gebeuren. Hij was een godsdienstwaanzinnige. Als de kinderen nog maar iets verkeerd deden, kregen ze straf. Ze moesten bijvoorbeeld drie kwartier door de knieën gaan. Als de afwas niet goed gedaan was, moesten ze opnieuw beginnen. Met blik en borstel moesten ze het hele huis schoonmaken. Als ik er iets van durfde zeggen, strafte hij hen nog harder en werd ik voor belachelijk dom wijf uitgemaakt. Op het einde filmde ik de terreur en verwittigde ik de politie”, vertelde de ex op de zitting.

De rechtbank omschreef de feiten als maatschappelijk onaanvaardbaar. “Intrafamiliaal geweld is absoluut ontoelaatbaar”, aldus de rechter in het vonnis. Aan zijn drie kinderen moet de man in totaal 31.610 euro schadevergoeding betalen. De echtgenote kreeg 16.055 euro toegewezen, terwijl de grootouders recht hebben op in totaal 1.000 euro.

(belga)