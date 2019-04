Kinderrechtenactiviste Wendi doodgeschoten

Een kinderrechtenactiviste en een vriend van haar, een professionele ex-ijshockeyer, zijn op gruwelijke wijze vermoord in het Amerikaanse Newport Beach.

Wendi Miller (48) en Darren Partch (38) werden dood gevonden in zijn flat. Het tweetal was zaterdagnacht voor het laatst gezien in een lokaal café in Laguna Beach. Ze woonden in de buurt van elkaar.

Psychologe Wendi Miller is de oprichtster van Wings for Justice, een organisatie die kinderen bijstaat die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De laatste jaren organiseerde ze praatgroepen voor gezinnen. In een video voor Wings vertelt ze volgens de LA Times openhartig dat ze tijdens een eerder huwelijk seksueel misbruikt zou zijn.

Haar zoon schreef op Facebook dat zijn moeder doodgeschoten was en gelukkig ’niet heeft hoeven lijden’. „Ik weet zeker dat ze geliefd was en dat ze in de hemel nog meer van haar zullen houden. Ik hou van je mam.”

Wat de verhouding was tussen Miller en Partch, die tot 2005 als professioneel ijshockeyer in heel Amerika speelde, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk kenden de twee elkaar.

De politie sluit een dubbele zelfmoord uit. Amerikaanse media melden dat een arrestatie op handen zou zijn, maar dat de politie verder niks wil zeggen. Volgens de site OCRegister zouden er geen inbraaksporen zijn gevonden en waren de deuren van binnenuit gesloten.

De familie van Wendi had kort daarvoor de politie gemeld dat ze werd vermist. Miller zou met Pasen op bezoek komen, maar kwam daar nooit aan. Even later trof de flatgenoot van ijshockeyer Partch de twee in de woning dood aan.