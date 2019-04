Twee rijke broers onder aanslagplegers in Sri Lanka

Nu het stof van de aanslagen traag gaat liggen, schrikt Sri Lanka toch weer op. De eerste aanslagplegers raken bekend. Twee van hen blijken rijke broers. De echtgenote van een van hen blies zich op toen de politie haar kwam ondervragen.

Foto: REUTERS

Ilham en Inshaf Ibrahim hadden niets te kort. De twee broers werkten in de bloeiende kruidenhandel van hun vader. Ze reden met mooie wagens, woonde luxueus, waren goede getrouwd. “En ze toonden geen tekenen van radicalisering”, zegt de politiewoordvoerder van Colombo.

Toch pleegde elk van de broers op Pasen een zelfmoordaanslag. Ilham, de oudste, liet zijn bom ontploffen in het Shangri-la-hotel. Inshaf in het hotel Cinnamon. Ilham gaf een foute naam op, toen hij in de Shangri-la incheckte. Maar Inshaf niet. Zo kwam de politie de broers op het spoor.

De ouders zijn nog steeds spoorloos. “Er zijn bij hen thuis wel documenten meegenomen die mogelijk kunnen verklaren hoe de broers zijn geradicaliseerd”, zegt de politie. “We weten ook dat de broers vaak contact hadden met het buitenland. Zijn ze zo geradicaliseerd? Dat moet nog duidelijk worden.”

Foto: AP

Twee kinderen

Omdat nog niet duidelijk is of heel de familie is geradicaliseerd, is de politiek ze allemaal aan het oppakken. Gisteren wilden ze de vrouw van een van de broers oppakken. De vrouw blies zichzelf op en doodde daarbij ook haar twee kinderen en drie politiemensen.

Bij de acht aanslagen in Sri Lanka zondag verloren 359 mensen het leven. De politie gaat uit van negen zelfmoordterroristen. Acht zijn al geïdentificeerd, onder wie één vrouw.

Defensieminister Ruwan Wijewardene zegt dat de terroristen doorgaans goed opgeleide mensen zijn. Verschillende studeerden in het buitenland. “Over één terrorist weten we bijvoorbeeld dat die studeerde in het Verenigd Koninkrijk, om daarna rechtenstudies aan te vatten in Australië. Net om die reden krijgen we voor het onderzoek hulp uit het buitenland, zoals uit het Verenigd Koninkrijk.”