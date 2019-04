IJsjes met bladgoud nu ook in Kortrijk

Kortrijk - Frederic Baas (40) heeft al 21 jaar zijn zaak op de hoek van de Lange Steenstraat met de Korte Steenstraat in Kortrijk. IJsjes en wafels verkopen is helemaal zijn ding. Maar als je veertig bent mag je al eens zot doen. “In Japan is een gouden ijsje een hype. Je vindt ijsjes met bladgoud ook in Amerika. Waarom zou het hier niet kunnen?”

Baas zat woensdagavond bij Gert Late Night en ook Karrewiet wou wel eens zien hoe hij dergelijk ijsje maakte. Maar het is vrij simpel. “Dat bladgoud van 22 karaat moet je met heel veel zachtheid behandelen en over het ijs heen leggen. Per ijsje heb je drie blaadjes nodig. Die kosten drie euro het stuk. Daarom moet ik 15 euro vragen voor een gouden ijsje. Het zwarte hoorntje zorgt voor contrast. Ik beleg trouwens ook wafels met bladgoud. Die mogen voor 12 euro de deur uit.”

Baas verwacht niet de grote massa maar de aandacht voor de zaak is mooi meegenomen. De familie Baas had vroeger een frituur op de Vlasmarkt in Kortrijk. Zoon Frederic zag meer in de koude keuken. Nu in gouden ijsjes.