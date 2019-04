Seksfeestaffaire met DSK kan Belgische pooier toch nog 10 jaar celstraf kosten

Kuurne / Ronse - De Franstalige pooier Dominique Alderweireld mag dan wel vrijgesproken zijn voor de seksfeestaffaire met de politicus DSK, maar door die zaak riskeert de zeventiger nu wel een celstraf van tien jaar voor mensenhandel in Vlaamse en Waalse bars.

In 2011 barstte een storm los toen bleek dat Dominique Strauss-Kahn, de voormalige topman van het Internationaal Muntfonds (IMF) een frequente klant was van seksfeestjes in het Carlton-hotel in Rijsel. De Franse pooier Dominique Alderweireld, die tal van bordelen uitbaat, werd genoemd als ‘leverancier’ van meisjes voor die seksfeestjes. Maar in 2015 werden beiden vrijgesproken in die prostitutiezaak.

Maar daarmee is de kous nog niet af voor Alderweireld, beter gekend als ‘Dodo la Saumure’. In een uitloper van de seksfeestaffaire in Frankrijk moest de pooier zich woensdag opnieuw verantwoorden voor mensenhandel en prostitutie, dit keer op de rechtbank van Kortrijk. Door de seksfeestaffaire werd in 2011 binnengevallen in de bars van Alderweireld. Hij had bars vooral in Wallonië maar ook in Kuurne en Ronse. “Er was duidelijk sprake van mensenhandel”, aldus de openbare aanklager. “Er werden dames uit het buitenland gehaald om hier te werken. Velen waren illegaal. De vrouwen hadden geen enkele vrijheid. Het was de beklaagde die zei wat ze moesten doen en ook moesten ze de helft van hun inkomsten afgeven.”

Hij riskeert 10 jaar celstraf. Er hangt hem ook een boete van 300.000 euro en de verbeurdverklaring van 596.000 euro boven het hoofd.

De pooier vraagt de vrijspraak. “Ik heb nooit iemand uitgebuit. De vrouwen prostitueerden zich allemaal vrijwillig”, klonk het. Zijn advocaat benadrukte dat België een dubbelzinnige wetgeving heeft. “Het is verboden, maar tegelijk wordt het overal wel gedoogd.”

Alderweireld werd in het verleden al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar dat houdt hem niet tegen om nog bars te openen. Vorige maand diende hij nog maar een aanvraag in voor een seksbar op de Grote Markt van Mesen, maar dat werd door het bestuur tegengehouden.

De pooier staat terecht samen met nog elf andere beklaagden, waaronder de uitbaters van de bars. Zij riskeren van 1 tot 6 jaar celstraf. Vonnis op 22 mei.