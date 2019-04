Scheidsrechtersbaas Johan Verbist geeft toe: VAR had moeten ingrijpen bij penaltyfase met Jelle Van Damme tegen Club Brugge

Club Brugge had afgelopen speeldag in play-off 1 in de beginfase van de topper tegen Antwerp een penalty moeten krijgen voor de charge van Jelle Van Damme op Loïs Openda. Dat bevestigt scheidsrechtersbaas Johan Verbist woensdag in zijn wekelijkse analyse van de Video Assistent Referee (VAR).

LEES OOK.VAR krijgt er opnieuw van langs nadat Club Brugge penalty onthouden wordt: “Je zit in dat busje wel iéts te doen, he”

In Brugge zorgde de VAR al voor heel wat ophef bij spelers en vooral bij coach Ivan Leko. De VAR vergat afgelopen maandag in te grijpen voor een strafschopfase op Antwerp. De topper op de Bosuil eindigde uiteindelijk op 0-0, maar na vier minuten had het er helemaal anders uit kunnen zien. Openda leek niet meer bij de bal te kunnen, maar Antwerp-doelman Sinan Bolat twijfelde even. Jelle Van Damme nam geen risico’s en liep de Brugse spits onderuit. Ref Visser wuifde het Brugse appel weg en ook de videoref greep niet in.

Volgens scheidsrechtersbaas Johan Verbist was dat geen correcte beslissing. “Van Damme vangt Openda op foutieve wijze op door zijn been uit te steken. De scheidsrechter laat verder spelen. De VAR had hier moeten tussen komen voor een strafschop”, aldus Verbist, die de afgekeurde goal van Niakaté (Union) wegens buitenspel en de eerste toegekende strafschop in Charleroi - Beerschot Wilrijk wel als correcte VAR-tussenkomsten beoordeelde.

Verwacht werd dat Verbist ook klaarheid zou scheppen over de strafschop voor KRC Genk in de topper tegen Club Brugge, na handspel van Brandon Mechele. Maar op de VAR-analyse van de vierde speeldag is het nog altijd wachten. Naar verluidt zouden de scheidsrechters onvoldoende gebrieft zijn over dergelijke fases. In het specifieke geval van Mechele zou geen penalty gefloten mogen worden, maar het naslagwerk van het Referee Office aan de scheidsrechters maakt geen melding van die uitzondering.