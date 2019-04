Stewardess die aanslagen op Zaventem overleefde, dreigt nu haar job te verliezen: “Hopen op mirakel”

Haar foto ging na de aanslagen op Zaventem van drie jaar geleden de wereld over. En nu ze, na een lange revalidatie, weer aan de slag is als stewardess, krijgt Nidhi Chaphekar een nieuwe dreun te verwerken. Haar job bij Jet Airways is in gevaar door het dreigende faillissement van de luchtvaartmaatschappij. “Hopelijk voltrekt zich een mirakel.”

Het einde is nabij voor Jet Airways, de grootste private luchtvaartmaatschappij van India. Het bedrijf kijkt tegen een schuldenberg van dik één miljard euro aan. Alle vluchten – Jet Airways heeft een vloot van 123 vliegtuigen – werden ruim een week geleden geannuleerd. De 22.000 personeelsleden moeten vrezen voor hun baan.

Een van hen is Nidhi Chaphekar, symbool van de gruwel op 22 maart 2016. Ze werd gefotografeerd toen ze op een bank zat in de luchthaven van Zaventem. Onder het stof, met gescheurde kleren en zonder schoenen. Helemaal ontredderd door wat er net was gebeurd, terwijl de vrouw naast haar telefoneert. De foto is wereldwijd wellicht de meest gepubliceerde over de aanslagen. (lees verder onder de foto)

De iconische foto van Nidhi Chaphekar. Foto: Belga

Chaphekar was in de vertrekhal van Zaventem toen daar die 22ste maart een bom ontplofte. Ze werd daarna 22 dagen in coma gehouden, maar ze overleefde. Ze moest wel 23 operaties ondergaan. Uiteindelijk ging ze anderhalf jaar geleden weer aan de slag bij Jet Airways. Als stewardess, de job die ze ten tijde van de aanslag deed. En ondanks alle problemen: ze stapt moeilijk, blijft psychologisch sukkelen en lijdt onder de aanhoudende discussies met de verzekeringsmaatschappijen.

Als Jet Airways daadwerkelijk overkop zou gaan, betekent dat een nieuw drama voor Chaphekar. Haar bazen hebben haar altijd gesteund in de moeizame revalidatie. Dankzij hen kon ze twee keer per jaar naar België terugvliegen voor medische onderzoeken bij de dokters die haar vanaf dag één hadden behandeld. Dat staat nu op het spel.

De stewardess werd een jaar na de aanslagen ontvangen door koning Filip en koningin Mathilde. Foto: Photo News

In de Indiase media reageert Chaphekar op het nakende faillissement van haar werkgever. Ze zegt hoopvol te zijn, dat premier Narendra Modi “een toverstokje vindt” om het mirakel te laten voltrekken.

“Hij is een man die beslissingen durft te nemen en zijn magie laat uitwerken. En die magie hebben we nodig voor de redding van Jet Airways. Dit is geen luchtvaartmaatschappij, maar een familie. Het gaat om meer dan 22.000 werknemers, maar ook om hun families die van hen afhankelijk zijn, en om onderaannemers.”

Jet Airways werd in 1992 opgericht als India’s eerste privéluchtvaartmaatschappij. Tot dan was de sector in het land gemonopoliseerd door het publieke Air India, dat een slechte reputatie had opgebouwd omwille van haar belabberde service en mismanagement. Jet Airways vloog tussen 2007 en 2016 op Zaventem, maar ruilde de luchthaven in Brussel eind begin 2016 in voor Schiphol (Amsterdam).

Chaphekar heeft een online petitie getekend voor het behoud van Jet Airways. Daaronder hebben zowat 120.000 sympathisanten hun digitale handtekening gezet. En over twee weken loopt ze mee in een mars van personeelsleden. Intussen hebben vele van haar collega’s toch het zekere voor het onzekere genomen, door een job bij de concurrentie te gaan zoeken.