Bazin van feestzaal die personeel liet zwartwerken aan 3 euro per uur krijgt zware geldboete

Veldegem - De Brugse strafrechter heeft een 49-jarige vrouw uit Koksijde veroordeeld tot een geldboete van 24.000 euro, waarvan de helft met uitstel. De toenmalige uitbaatster van het restaurant en de feestzaal in Veldegem stelde mensen in het zwart tewerk en betaalde haar personeel niet correct uit.

Op 19 november 2017 voerde de RVA een controle uit in de bewuste horecazaak ‘t Ridderhof. In totaal bleken zes personeelsleden niet via Dimona gemeld bij de RSZ. Voor de twee kinderen van de beklaagde was dat geen probleem, maar de vier anderen waren dus in het zwart aan het werk.

Een oudere man uit Blankenberge stond op het moment van de controle af te wassen, terwijl zijn vrouw de feestzaal aan het dweilen was. De slachtoffers werkten allebei ongeveer 20 uur per week, maar kregen daar in totaal slechts 120 euro voor. Ze verdienden dus elk slechts ongeveer een slordige drie euro per uur. Het onderzoek wees uit dat in de loop van 2017 niet minder dan 16 personeelsleden niet correct werden uitbetaald. Aan vier burgerlijke partijen werd daarom een schadevergoeding van in totaal bijna 3.000 euro toegekend.

Kristel F. was naar eigen zeggen bereid om de toestand te regulariseren. In de praktijk werkte ze echter niet goed mee met de inspectiediensten en legde ze de nodige documenten niet voor. Ondertussen ging haar zaak ook failliet. De verdediging vroeg tevergeefs om opschorting van straf.