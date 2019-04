Ellende blijft maar duren voor RSC Anderlecht: drie hooligans veroordeeld na rellen

Anderlecht - Drie hooligans van voetbalclub RSC Anderlecht zijn een tweetal weken geleden door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld voor incidenten die plaatsvonden in 2013 en 2015, naar aanleiding van de wedstrijden tegen respectievelijk Paris Saint-Germain (PSG) en Tottenham Hotspur. Twee mannen kregen celstraffen met uitstel van 15 en 18 maanden en de derde genoot de gunst van de opschorting. Dat meldt het Brusselse parket woensdag.

In het najaar van 2013 speelde RSC Anderlecht in de Champions League tegen de Franse topclub Paris Saint-Germain. In de marge van die wedstrijd kreeg de lokale politie van de zone Zuid informatie dat de harde supporterskernen van beide clubs een confrontatie planden. Onderzoek leidde tot de identificatie van een aantal potentiële verdachten en een dag voor de wedstrijd werd een aantal verdachten van de harde kern van Anderlecht opgepakt in Zellik. Dezelfde avond werden een 80-tal leden van de harde kern van PSG administratief aangehouden op het Flageyplein te Elsene. Ook de dag van de wedstrijd zelf waren langs beide zijden nog een aantal administratieve aanhoudingen waardoor een confrontatie tussen beide harde kernen uiteindelijk werd vermeden.

Twee jaar later vielen Anderlecht-hooligans op het Luchtvaartplein in Anderlecht supporters van Tottenham Hotspur aan, daags voor de wedstrijd tussen beide clubs in de Europa League. Verschillende Engelse supporters raakten gewond en een plaatselijk café werd vernield.

Het Brusselse parket bracht uiteindelijk drie Anderlecht-hooligans voor de rechtbank. Die velde op 10 april haar vonnis en veroordeelde een 49-jarige man die bij beide incidenten betrokken was, tot 15 maanden gevangenisstraf met uitstel. Een 39-jarige man die enkel betrokken was bij de aanval op de Tottenham-supporters kreeg 18 maanden cel met uitstel, en een 37-jarige man die enkel bij de incidenten met PSG betrokken was, kreeg een opschorting.