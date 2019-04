‘Zelfmoordbrief’ van Adolf Hitler wordt geveild: “Dit is een uniek document”

Een telegram van Adolf Hitler, dat beschouwd wordt als de ‘afscheidsbrief’ van de Duitser, wordt eind deze maand geveild. In de brief weigert de Nazileider om te vluchten uit Berlijn. Enkele dagen later stapte hij uit het leven.

Het telegram van Hitler was gericht aan veldmaarschalk Ferdinand Schörner, die hem aanmoedigde om het belegerde Berlijn te ontvluchten. Maar de nazileider weigert dat. “Ik blijf in Berlijn om op een eervolle manier deel te nemen aan de beslissende strijd om Duitsland, en om een voorbeeld te stellen voor wie nog overblijft. Ik geloof dat ik zo de grootste dienst bewijs aan Duitsland.”

Het is een uniek document, zegt Bill Panagopulos van Alexander Historical Auctions in Maryland, waar het telegram op 30 april en 1 mei geveild wordt. “Eigenlijk is dit de zelfmoordbrief van Adolf Hitler. Er is geen enkel ander geschreven bewijs waarin Hitler aangeeft in Berlijn te zullen blijven, en er te zullen sterven.”

Hitler omschrijft zichzelf in de brief als een moedige leider tot het absolute einde. Enkele dagen later, op 30 april 1945, stapte hij met zijn vrouw Eva Braun uit het leven.