Bekend Leuvense café ‘De Blauwe Schuit’ sluit na 44 jaar noodgedwongen de deuren

Leuven - De Blauwe Schuit, een van de meest bekende cafés in Leuven, sluit na 44 jaar op 22 december definitief de deuren. Dat meldt uitbater Sven Van Extergem. Deze horecazaak bevindt zich in een statig herenhuis en opende op 10 mei 1975 de deuren. Naast de inrichting wordt vooral de ruime tuin zeer gesmaakt door het publiek.

“We hebben in 2010 het café overgenomen. Reeds na enkele maanden veranderde het pand echter van eigenaar en kregen we te horen dat die af wou van het handelscontract. De nieuwe eigenaar wil zelf komen wonen in het pand en heeft gebruikgemaakt van de juridische mogelijkheid om het contract na 9 jaar op te zeggen. We hebben tevergeefs geprocedeerd tegen deze beslissing. Voor ons is dit een financiële ramp, maar we hopen eerlang in Leuven op een andere locatie opnieuw te kunnen starten met een ‘Blauwe Schuit’“, aldus Sven Van Extergem.

Het Leuvense stadsbestuur bevestigt dat in 2015 een renovatievergunning werd afgeleverd voor de verbouwing van De Blauwe Schuit tot een eengezinswoning met een schildersatelier en kantoorruimte.