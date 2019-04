Dieven stelen laadpaal voor elektrische wagens

Leuven - In een parking in de Parijsstraat hebben onbekenden in het paasweekend een laadpaal voor elektrische wagens gestolen. Ze konden de parking betreden en koppelden het laadstation los.

De eigenaar ontdekte dinsdag dat de paal weg was en verwittigde de Leuvense politie. “Voor zover ik weet is dit de eerste keer dat zoiets op Leuvens grondgebied gestolen wordt”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “Het is toch wel iets opvallends. Maar het ging blijkbaar om een soort laadpaal die particulieren ook gewoon thuis kunnen plaatsen, niet zo’n openbare van een netbeheerder. Dus mogelijk is het wel iets waar al een tweedehandsmarkt voor bestaat waar dieven ze proberen te verkopen.” Er werd proces-verbaal opgesteld voor diefstal.