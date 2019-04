Helft van de voetbalfans vinden vorderingen tegen KV Mechelen en Waasland-Beveren te zwaar

Degradatie en geen promotie, waardoor KV Mechelen en Waasland-Beveren volgend seizoen niet in de hoogste klasse van ons voetbal zullen mogen uitkomen. En allebei puntenaftrek. Dat is de vordering van het bondsparket van de Belgische voetbalbond nadat uit operatie Propere Handen bleek dat KV Mechelen Waasland-Beveren had proberen omkopen, en ze in Beveren vervolgens verzaakt hadden aan hun meldingsplicht. Ongeveer de helft van 2291 voetbalfans die stemden op onz e poll vinden die vorderingen te zwaar. Amper iets meer dan 10 procent vindt de vorderingen te licht.