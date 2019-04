KV Mechelen wint week voor de bekerfinale laatste oefengalop tegen Lokeren

Na de 3-0-nederlaag van twee weken geleden stond KV Mechelen opnieuw oog in oog met Sporting Lokeren. Met drie goals van de bezoekers waren de rollen deze keer volledig omgedraaid. Achterin kon KV op een beresterke Verrips rekenen.

Net als in de vorige ontmoeting tussen Mechelen en Lokeren was opnieuw behoorlijk wat volk naar Daknam afgezakt. De meeste Mechelse bestuursleden stuurden hun kat. Ook Lokeren-preses Roger Lambrecht was wegens gezondheidsredenen afwezig. Wel van de partij: Jess Thorup en zijn kompanen. De Gentse technische staf kwam scouten met het oog op de bekerfinale van volgende week.

De 22 tenoren gingen opvallend fel in duel. De Witte ging fors door op Ben Harush. Tainmont kreeg een gele kaart onder de neus geduwd na een stevige tussenkomst op Skulason.

Minuten voor Engvall en De Camargo

Engvall, voor het eerst weer tussen de lijnen na zijn hielblessure, liet zich het meest opmerken aan bezoekerszijde. Toch was het vooral Lokeren dat de wet dicteerde. De Waaslanders zetten voortdurend hoog druk, waardoor de withemden nauwelijks aan uitvoetballen toekwamen. Verrips moest zich onderscheiden op pogingen van Ben Harush en Musona.

Na rust loste De Camargo, die andere Malinwa-aanvaller die terugkeerde uit blessure, Engvall af. Het duurde dan ook niet lang vooraleer Storm zijn maatje voorin vond. De Belgische Braziliaan kwam net te laat om het leer in doel te schuiven. Storm schakelde een versnelling hoger. De winger kapte goed naar binnen, en liet Verhulst vervolgens kansloos. Dat deed even later ook Schoofs. De Limburger krulde met een vrijschop de bal haarfijn in de winkelhaak.

Verrips is niet te kloppen

Peyre liet nog dé kans op de 0-3 liggen, terwijl Verrips aan de overkant Marecek met een geweldige redding van een doelpunt hield. De Nederlandse goalie is klaar voor het Gentse aanvalsgeweld, zoveel is duidelijk.

Ook De Camargo liet zien waarom hij er dit seizoen al zeventien in het mandje legde. De ex-Rode Duivel kopte de 0-3 binnen, meteen ook de eindstand. KV kan met vertrouwen aftellen naar volgende week woensdag.

Doelpunten: 53’ Storm 0-1, 60’ Schoofs 0-2, 83’ De Camargo 0-3

Opstelling KV Mechelen

Eerste helft: Verrips – Peyre, Swinkels, Mera, Bijker – Tainmont, Van Damme, De Witte, Storm – Schoofs, Engvall

Tweede helft: Verrips – Peyre, Swinkels, Mera (63’ Corryn), Bijker (76’ Togui) – Tainmont (76’ Kaya), Van Damme, De Witte (76’ Cornet), Storm (63’ Matthys) – Schoofs, De Camargo