Geviseerd makelaarsbureau reageert op huiszoeking Anderlecht: “De transfer van Mitrovic geregeld? Was dat maar waar”

Schaarbeek - Het kleine makelaarsbureau One Goal Management ontkent in alle toonaarden dat het ook maar iets te maken heeft met de transfer van de Servische spits Alexandar Mitrovic in 2015. “Speurders vielen hier vanochtend binnen en zeiden dat ze voor Mitrovic kwamen. Onze eerste reactie was: Mitro-wie?”, zegt Grégory Ngunga.

Ze dachten eerst dat het een grap was, bij One Goal Management. Het makelaarsbureau uit Schaarbeek, voorheen La Louvière, telt twee personeelsleden. Grégory Ngunga is één van hen en heeft nog een andere job. Vanochtend om 9 uur stonden er plots speurders voor de deur. “Wij komen voor de transfer van Alexandar Mitrovic”, zeiden ze. Eerlijk waar: ik wist eerst niet over welke speler ze het precies hadden. Ze hebben hier de hele boekhouding meegenomen. Niet veel later lazen we plots dat we spilfiguren zouden zijn in een mogelijke witwascarrousel bij een transfer van 18 miljoen euro uit 2015. Een waanzinnig idee.”

Ngunga zegt dat er sprake is van een misverstand. “Een heel pijnlijk misverstand voor ons, dat One Goal Management heel wat schade berokkent”, zegt hij. “Blijkbaar staat er op de website van de Voetbalbond, dat alle in- en uitgaande transfers “nauwgezet” bijhoudt, verkeerdelijk dat wij de transfer van Mitrovic naar Newcastle hebben geregeld. Mijn God, wat hadden wij al klein bureautje graag die megatransfer geregeld. Dan dronken we elke dag champagne en konden we ons kantoor voorgoed sluiten. En dan zouden we zeker geen deel van het geld verstoppen. Waarom zou je dat doen bij zo’n megadeal?”

Administratieve fout

Pini Zahavi, de bekende supermakelaar. Foto: BELGA

Volgens One Goal Management zou er dus sprake zijn van een administratieve fout. “Allicht heeft de onderzoeksrechter op hun website gezien dat wij zogezegd betrokken waren bij de transfer van Mitrovic en stonden ze daarom aan onze deur in Schaarbeek. Ik kan het maar honderd maal herhalen: wij waren daar, helaas, in de verste verte niet bij betrokken. Wij begeleiden jeugdspelers, ook van Anderlecht. Daarvoor werken we samen met Jean Kindermans, niet met mijnheer Herman Van Holsbeeck. En we deden in de periode de transfers van Reda Jaadi en Katuku Thimanga, dat wel. Het is eerder in die categorie van spelers dat wij actief zijn. Wat zou iemand als Mitrovic nu beroep doen op onze diensten?

“Pure imagoschade”

De uitleg van Ngunga klinkt aannemelijk. Want ook Nenad Jestrovic, voor de transfer naar Newcastle makelaar van Mitrovic, zegt nog nooit van het makelaarsbureau te hebben gehoord. Zelfde verhaal bij Pini Zahavi, de supermakelaar die wèl voorwerp uitmaakt van het onderzoek van onderzoeksrechter Claise en wèl de transfer van Mitrovic regelde. “Ik heb nooit met One Goal Management gewerkt.”

Ngunga, niet opgezet met de hele heisa, heeft alvast een advocaat geraadpleegd. “Qua imagoschade kan dit tellen.”