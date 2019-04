Liefdesbrief beschrijft bijna-botsing van Titanic: “Maar nipt weggeraakt”

Dat de Titanic in 1912 naar de bodem zonk door een botsing met een ijsberg, weet iedereen. Maar dat het legendarische schip enkele dagen voordien op het nippertje aan een andere crash wist te ontsnappen, wordt vaak vergeten. Een schipper aan boord beschreef het bijna-incident aan zijn vrouw, die liefdesbrief gaat komend weekend onder de hamer van een Brits veilinghuis.

Schipper Richard Geddes werkte in 1912 aan boord van de RMS Titanic als steward. Net als vele andere passagiers schreef hij een briefje aan zijn familie. Daarin uitte hij niet enkel de liefde voor zijn vrouw en gezin, maar ook de chaos die ontstond toen het schip de haven van Southampton verliet.

Bijna-botsing

Toen de Titanic op 10 april kort na de middag aanzette, bleek de zuigkracht van de propellers van het schip zodanig sterk dat een ander, nabijgelegen schip werd aangetrokken. Daarop knapten de touwen van de kleinere boot, die zo tot op slechts enkele meters van de Titanic naderde. Een botsing kon maar nipt vermeden worden. Uiteindelijk duurde het meer dan een uur om de haven veilig te verlaten. “Liefste Sal”, zo schreef Geddes een dag later. “We zijn gisteren weggeraakt na een hoop ellende. Toen we de New York en de Oceanic passeerden, konden we een crash maar net vermijden.”

Foto: henry aldridge

Toch kon de schipper op geen enkele manier voorspellen wat nog te gebeuren stond. Integendeel, hij vond varen met de Titanic best veilig. “Dit schip is veel veiliger en stabieler dan de Olympic”, klinkt het. “Of dat denk ik toch.” De familieman sluit zijn brief af met liefdevolle woorden. “Hoe gaat het verder nog met mijn kleine schat? Ik hoop dat ze me ook wat mist.”

Amper vier dagen later sloeg het noodlot toe. Toen een stuurman op 12 april de gigantische ijsberg vlak voor het schip opmerkte, was een uitwijkmanoeuvre niet meer mogelijk: de botsing zorgde voor enorme schade en de Titanic dook de ijskoude dieptes van de Noord-Atlantische Oceaan in.

20.000 euro

De brief wordt zaterdag 27 april geveild door het Britse veilinghuis Henry Aldridge & Son. De veilingmeesters zijn ervan overtuigd dat daar een mooi prijskaartje aan zal vastkleven: ze verwachten zo’n 20.000 euro te ontvangen. “Het is een uitzonderlijke brief op verschillende niveaus”, zegt Andrew Aldridge. “Eerst en vooral is het aan boord van de Titanic geschreven, dat is duidelijk aan de orginele White Star Line-enveloppe en de bijhorende stempel. Maar daarnaast is ook de inhoud fantastisch: het incident dat hij beschrijft zou de geschiedenis veranderd hebben.”

Wie het winnende bod uitbrengt, zal niet alleen de opmerkelijke brief mee naar huis krijgen: ook twee foto’s van het gezin Geddes en de officiële overlijdensakte van de schipper komen daarbij.