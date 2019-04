Trump stuurt gewapende soldaten naar de grens na incident met Mexicaanse militairen

“De Mexicaanse soldaten hebben recentelijk de wapens getrokken naar onze grenswachtsoldaten, waarschijnlijk als een afleidingsmanoeuvre voor drugssmokkelaars aan de grens. Gebeurt best niet opnieuw! Wij sturen nu GEWAPENDE MILITAIREN naar de grens. Mexico doet lang niet genoeg op vlak van arrestaties en terugsturen!”, zei de president in een tweet.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!