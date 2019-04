Opvolging verzekerd voor Serena Williams? Dochtertje in de weer met tennisracket

Het lijkt erop dat het dochtertje van tennislegende Serena Williams in de voetsporen van haar moeder treedt: in een filmpje op Instagram is te zien hoe Alexis Olympia verschillende tennisrackets “test”.

Serena Williams ziet er zelf wel de humor van in en schrijft op Instagram: “Geschiedenis in de maak...” Het kiekje is ook enkele beroemde vrienden van het gezin niet ontgaan. “Oh-ow”, schrijft zanger Justin Timberlake. Actrice Olivia Wilde reageert met “nu al beter dan mij”.

De peuter van nog geen twee heeft trouwens ook een eigen Instagram account, daar posten haar moeder en vader (Alexis Ohanian, medeoprichter van sociale nieuwssite Reddit, nvdr) wekelijks foto’s en filmpjes.

Bekijk hieronder het filmpje.