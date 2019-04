Ajax-aanwinst moet straf schrijven na commotie bij de fans: “Ajax is de mooiste club van Nederland”

Ajax heeft woensdag de komst van Kjell Scherpen bevestigd. De 19-jarige doelman komt over van FC Emmen en ondertekent een contract van vier seizoenen bij de halvefinalist uit de Champions League. Maar de transfer ontlokte heel wat negatieve reacties bij Ajax-fans. De club reageerde daar echter op met humor… en een straf.

“Kjell is een heel groot talent en het is mooi dat hij voor Ajax heeft gekozen”, laat directeur voetbalzaken Marc Overmars weten. “We zijn erg tevreden met de recente contractverlenging van André Onana, maar we kijken natuurlijk ook naar de toekomst. Kjell wordt een van de vier keepers in de A-selectie en zal dus dagelijks met het eerste elftal op het trainingsveld staan. Hij is daarnaast nog jong genoeg om in de eerste divisie bij Jong Ajax wedstrijden te kunnen keepen.”

Kritiek van F-side

Een simpele overgang van Emmen naar Ajax was het niet voor Scherpen. De grote doelman van liefst 2,04m kreeg best wat kritiek van de Ajax-aanhang, de harde kern zeker zag hem liever niet zag komen. In (verwijderde) tweets waarin Scherpen nog jong en vooral onbezonnen was, gebruikte hij ‘Kut joden’ en ‘lucky Ajax’. In een interview gaf hij dan weer aan dat zijn hoofddoel was om eerste doelman van Feyenoord, de grootste vijand van Ajax, te worden.

De F-side, één van de beruchtste harde kernen in Nederland, eiste daarom op Twitter dat Scherpen niét mocht aangetrokken worden. Op Instagram werd Scherpen stevig aangepakt door fans die hem liever kwijt dan rijk zijn in een Ajax-shirt.

Ondertussen op de insta van Kjell. Jullie, stel hersenloze kanslozen. pic.twitter.com/Ymkz566Isz — SV Brigata Fanatico (@SV_BF16) March 27, 2019

Het kwam zelfs tot een spandoek tijdens de wedstrijd FC Emmen-Ajax. Daarop stond de niet mis te verstane, maar even kinderachtige leuze “Scherpen, kakkerlak” te lezen.

De oplossing? Straf schrijven!

Ajax reageerde echter zoals de echte Amsterdammer: met een flinke dosis humor en gezonde arrogantie. In een filmpje dat de Ajacieden op sociale media plaatsten, is te zien hoe de inkomende doelman strafregels schrijft. “Ajax is de mooiste club van Nederland”, staat er te lezen. Edwin van der Sar, topman bij Ajax en voormalig topdoelman, klopt op tafel en roept dat hij er nog honderd regeltjes bij mag doen.

'Ajax is de mooiste club van Nederland' pic.twitter.com/UusaaWT8mG — AFC Ajax (@AFCAjax) April 24, 2019

Scherpen is de derde aanwinst voor het nieuwe seizoen van Ajax, na de Roemeense middenvelder Razvan Marin, voor wie Standard 12,5 miljoen euro vangt, en de Nederlandse verdediger Kik Pieri (sc Heerenveen).