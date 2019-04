Kim Jong-un mag op gesprek bij Poetin: wat mogen we verwachten van deze ontmoeting, die vooral een boodschap is voor Trump?

De Noord-Koreaanse leider Kim mag donderdag op gesprek bij de Russische president Poetin. Net zoals bij de ontmoetingen met Trump komen de nucleaire slagkracht van Pyongyang en de economische sancties tegen het land op tafel. Al zijn er ook verschillen met de top met de Amerikaanse president. Er wordt weinig spektakel verwacht, het decor is sober en de verwachtingen laag.

