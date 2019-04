“Hou kinderen onder één jaar weg van alle schermen”

Hou kinderen tot ze 5 jaar oud zijn zo veel mogelijk weg van een scherm, met een maximum van één uur per dag. Dat is de nieuwe richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor baby’s zijn elektronische schermen zelfs volledig uit den boze. Want zo raken ze gewend aan stilzitten en stijgt het risico op obesitas op latere leeftijd.

Wereldwijd hebben 40 miljoen kinderen onder de 5 jaar overgewicht, en daar wil de Wereldgezondheidsorganisatie WHO iets aan doen. Het publiceerde daarom nieuwe, strengere richtlijnen over schermtijd. Want wie al op jonge leeftijd te vaak voor een scherm zit, krijgt de gewoonte om dat ook op latere leeftijd te vaak te doen. En dan loert obesitas om de hoek.

Zo weinig mogelijk tv-, tablet- of computertijd dus, en dat tot de leeftijd van vijf jaar. De WHO geeft het advies om kinderen tussen 1 en 4 jaar minimaal drie uur per dag fysieke activiteiten aan te bieden en dat verspreid doorheen de dag. Kinderen onder één jaar spelen het best op de vloer en komen daar helemaal niet in contact met schermpjes.

Kinderen zitten volgens het WHO te vaak in de auto, zitten te vaak achter een bank op school en kijken te vaak naar schermen. “Door te hoge inactiviteit stijgt het aantal mensen met obesitas of overgewicht, wat leidt tot vroegtijdige dood door hartafwijkingen, diabetes, hoge bloeddruk en sommige vormen van kanker”, zegt het WHO. “Om dat te voorkomen, moeten we al op heel jonge leeftijd beginnen.”

Door een teveel aan schermtijd stapelen de kinderen volgens de studies van het WHO een slaaptekort op, wat op zijn beurt weer leidt tot meer vet en dus een slechtere gezondheid.

Wereldwijd heeft één op de drie volwassenen overgewicht en beweegt één op de vier volwassenen te weinig. Bij kindjes onder de vijf heeft 5,9 procent overgewicht, 40 miljoen in totaal dus. De helft van hen woont in Afrika en Zuid-Oost-Azië.