Franse weerdienst: “Het wordt de komende drie maanden droger en warmer dan normaal”

In heel Europa zal het de komende drie maanden warmer en droger zijn dan normaal. Dat meldt France Météo op basis van verschillende weermodellen.

De Franse weerdienst benadrukt meteen dat langetermijnvoorspellingen niet uiterst precies zijn, maar dat ze nuttig zijn om trends in te schatten. Op kaarten van de weerdienst is te zien hoe het kwik in de maanden mei, juni en juli boven het gemiddelde zal uitkomen. Voor ons land voorspelt de weerdienst dat het in mei gemiddeld 12 à 14 graden wordt, in juni klimt het kwik naar 15 à 16.5 graden en in juli zou het gemiddeld 17.8 graden worden. Dat is bovengemiddeld warm. Ook waarschuwt de weerdienst voor minder neerslag en eventueel periodes van droogte.

Dit zijn uiteraard gemiddelden en langetermijnprognoses. Op woensdag regende het op veel plekken in België, maar de afgelopen dagen waren warmer dan voorzien. Eén dag slecht weer heeft weinig invloed op de gemiddelden. De maand april is nu al droger en warmer dan gemiddeld.