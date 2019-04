Gifmengers ‘Kwik en Flupke’ viseerden ook vleesverwerker uit Denemarken en bakker uit Italië

Gent - De afpersers van voedingsbedrijven die zichzelf “Kwik en Flupke” noemen, hebben ook in Denemarken toegeslagen. Bij het vleesverwerkingsbedrijf Danish Crown werden scherpe veiligheidsmaatregelen genomen nadat ze een poederbrief met het giftige oleandrin hadden ontvangen. Uit onderzoek zou blijken dat de brieven vanuit Gent zijn verstuurd.

De Deense slachterij Danish Crown is een van de grootste exporteurs van varkensvlees in Europa. Het bedrijf maakte in een persbericht bekend dat het begin april een dreigbrief heeft ontvangen vanuit ons land met giftig poeder in. Het gaat meer dan waarschijnlijk – zoals bij de andere brieven – om oleandrin, een zeer gevaarlijke stof die hartverlamming kan veroorzaken.

De Deense politie is onmiddellijk een grootschalig onderzoek gestart en de veiligheid in het vleesbedrijf werd aangescherpt. Volgens de politie in Denemarken zijn er nog andere bedrijven die een dreigbrief hebben ontvangen. Dat bevestigt dat de anonieme afpersers, die zichzelf in hun brieven ‘Kwik en Flupke’ noemen, tal van grote voedingsbedrijven in héél West-Europa viseren.

Het gerecht is al enkele weken aan het jagen op de afzenders, maar voor zover bekend is het nog steeds een raadsel wie de afpersers zijn. Door de verwijzing naar ‘Kwik en Flupke’ – de Brusselse kwajongens uit de strips van Hergé – werd al vermoed dat het om Belgische daders gaat. Deense media lijken dat te bevestigen. Volgens hen blijkt uit politieonderzoek dat de brieven vanuit Gent naar de verschillende bedrijven werden verzonden.

In de brief eisen de afpersers 300.000 euro in bitcoins, betaald tegen 20 mei. Gebeurt dat niet, dan dreigen ze de producten van de geviseerde bedrijven met oleandrin te vergiftigen. In eigen land werden Jules Destrooper, IJsboerke en Continental Foods bedreigd. In Italië gaat het onder meer om koffiebedrijf Lavazza, chocoladebedrijf Ferrero en – zo blijkt intussen ook – de grootschalige bakkerij Balocco.