Hoogbegaafd, en toch gebuisd: een op tien begaafde leerlingen bleef al zitten

Je zou verwachten dat een bovengemiddelde slimmerik al fluitend door het onderwijs stoomt. Voor het eerst brachten onderzoekers in kaart of dat beeld klopt. Niet dus. Op het einde van het middelbaar bleef al één op tien begaafde leerlingen zitten.

Van de kleuterklas tot in het hoger onderwijs. Voor het eerst brachten onderzoekers van de Gentse, Antwerpse en Leuvense universiteit uitgebreid in kaart hoe de schoolcarrière van begaafden verloopt in vergelijking met ‘normale’ leerlingen. Het gaat om kinderen met een IQ boven de 120, of tien procent van de best scorende kinderen op een IQ-test. De onderzoekers analyseerden gegevens van bijna zesduizend leerlingen.

Over het algemeen doen de slimmeriken het beter op school dan anderen, maar naarmate de schoolcarrière vordert, verkleint dat verschil. Op het einde van het middelbaar bleef al één op tien begaafden zitten, tegenover 34 procent van de gemiddelde leerlingen. “Dat lijkt nog mee te vallen, maar de begaafde groep zou in principe élke richting moeten aankunnen”, zegt professor Schoolpsychologie en projectleidster Karine Verschueren (KU Leuven). “Dat heeft onder meer te maken met een gebrek aan motivatie en ondersteuning op school.”

De overstap naar het hoger onderwijs is nog problematischer. Na drie jaar had 39 procent van de begaafden vertraging opgelopen, wat bijna evenveel is als bij de gemiddelde studenten. “Mogelijk omdat ze in het middelbaar hun studievaardigheden te weinig hebben ontwikkeld”, zegt Verschueren. “Dan lukt het vaak nog om een diploma te halen door amper te studeren, maar in het hoger onderwijs liggen de kaarten anders. Of ze maken de verkeerde keuze in het hoger onderwijs omdat ze zoveel talenten hebben, wat het moeilijker maakt om een eigen weg te kiezen.”

Verschueren pleit voor meer aandacht voor hoogbegaafden in ons onderwijs, omdat zij de motor zijn voor innovatie in onze samenleving. Verschillende politieke partijen zijn al mee met dat verhaal, maar vraag is hoe zich dat zal vertalen in concreet beleid de volgende legislatuur. In afwachting lanceren de onderzoekers vandaag op een studiedag het ‘Talent-platform’, een online kennis- en netwerkplatform waarop scholen kennis en tips kunnen vinden om met hoogbegaafde leerlingen om te gaan.

INFO

www.projecttalent.be