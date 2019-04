Olmense Zoo rouwt om panter Malik: “Het komt heel onverwacht”

De Olmense Zoo moet afscheid nemen van zijn zwarte panter Malik. Het dier stierf vorige nacht.

Dat kondigde de Antwerpse dierentuin zelf aan op zijn Facebookpagina. “We zijn in rouw voor Malik, onze zwarte panter is vannacht helaas overleden. Hij was meer dan 16 jaar oud, wat een normale levensduur is voor een panter. Toch komt het overlijden heel onverwacht.”

“Dieren komen en dieren gaan, dat is nu eenmaal hoe de natuur in elkaar zit en eigenlijk moeten we daar niet droevig over zijn. Zeker niet als de dieren in kwestie de kans hebben gekregen hun genen verder te zetten, want dat is immers het doel van het leven voor de dieren.”

Het dier komt oorspronkelijk vanuit Denemarken maar werd naar hier gehaald voor een uitwisselingsproject. “Onze mooie zwarte panter Lola hebben we aan Malik te danken”, klinkt het nog. Omdat de zoo niet onmiddellijk plannen heeft voor het verblijf, zal het nog even leeg staan.