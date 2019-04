Vlaamse tropenarts Lode werkte tien jaar aan medicijn: “Belgisch” malariavaccin moet miljoenen levens redden

Dik dertig jaar hebben ze er in een Belgisch lab aan gesleuteld, nu worden honderdduizenden kinderen in Afrika eindelijk ingeënt met het allereerste malariavaccin ter wereld. Bill Gates stopte honderden miljoenen in de ontwikkeling van Mosquirix, de Vlaamse tropenarts Lode Schuerman stak er tien jaar van zijn leven in. “Dat vaccin uiteindelijk zijn werk zien doen op het terrein doet enorm veel deugd.”