Schrikdraad houdt wolf August weg bij kudde schapen en lammetjes in Peer

Peer - Het voorbije paasweekend heeft een schrikdraad ervoor gezorgd dat wolf August niet tot bij een kudde schapen en lammetjes geraakte in Wauberg bij Peer. “De schapenhouder uit Wauberg, die goed had opgelet tijdens de infoavonden, haalde meteen rendement uit zijn investering. Vorige vrijdag zou hij met de familie naar de kust vertrekken voor een verlengd paasweekend, maar hij vertrok niet zonder eerst maatregelen te nemen. Op beelden van een trailcam is te zien hoe wolf August moest afdruipen”, zegt Jan Loos van welkomwolf.be woensdag.

De schapenhouder had zijn bestaande omheining wolf-proof gemaakt. “De man kocht enkele rollen elektrische geleider en hij was met de hele familie twee dagen in de weer om twee stroomdraden aan te brengen op afstandsisolatoren rondom zijn hele weiland van 3 hectare. Een geleider bevond zich op 15 centimeter boven de grond en eentje op 120 centimeter hoogte. Hij koppelde die aan een schrikdraadapparaat. Die avond zou hij voor het eerst zijn 25 schapen en lammetjes niet kunnen ophokken. De zoon des huizes richtte nog een trailcam naar de mogelijk zwakste plek in de omheining”, aldus Loos.

De familie trok vervolgens naar de kust. Maandag bij thuiskomst was hun verbazing groot toen ze de trailcambeelden bekeken. Er stonden immers drie duidelijk opnames van August op. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) bevestigde dat het om August gaat. “De wolf verkende met veel interesse de omheining, maar hij stelde snel vast dat de schapenhouder goed had opgelet tijdens de infoavond, georganiseerd door Welkom Wolf, Landschap vzw, het Natuurhulpcentrum en de Vlaamse overheid. Die nacht en de dagen nadien werden er geen dode schapen gemeld, zodat de wolf zich tot een wilde prooi heeft moeten wenden”, aldus Loos.

Er komen nog infoavonden om schapenhouders de juist informatie te bezorgen over een wolf-proofomheining, waarbij ze 80 procent van het geïnvesteerde bedrag via de Vlaamse overheid kunnen recupereren. De volgende infoavond voor alle veehouders heeft op 7 mei om 19 uur plaats in het Natuurhulpcentrum op de Industrieweg-Zuid in Oudsbergen.

Alle info op www.welkomwolf.be/schrikdraad.